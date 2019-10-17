شركة الكهرباء تعلن تواصل أعمال الصيانة في القره بوللي

تواصل فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع القره بولي اليوم الخميس إجراء أعمال الصيانة الدورية لبعض الخطوط الهوائية جهد 11 ك. ف.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن أعمال الصيانة شملت تقليم بعض الأشجار القريبة من الخطوط الهوائية وكذلك شد بعض الأسلاك المتدلية والقريبة من الأرض كما شملت تركيب قطاعات هوائية علي التفريعات الرئيسية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وللحفاظ كذلك على أداء الشبكة العامة للكهرباء والتي تشكل خطورة عند ملامستها لخطوط الكهرباء .

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