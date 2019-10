صحة الوفاق تعتمد عقود توريد أجهزة علاجية بـ «طرابلس الجامعي»

عتمد الوكيل العام لوزارة الصحة محمد هيثم عيسى عقود توريد وتركيب 11 جهاز تشخيصيًا وعلاجيًا متطورًا لتشغيل أقسام الطب النووي والأشعة التشخيصية والأشعة العلاجية بمستشفى طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي سابقًا)

وتتضمن عقود التوريد التي اعتمدها الوكيل العام توريد مواد التشغيل لقسم الأشعة العلاجية وقطع غيار جهاز المسرّع الخطي،وستعمل الأجهزة التي سيجري تشغيلها بتقنيات تصوير ثلاثية ورباعية الأبعاد لإجراء التشخيص والكشف بدقة عالية الأبعاد والقيمة والزمن.

وسيجري توريد جهاز جاما كاميرا حديث تشخيصي وعلاجي ليتم تشغيله بقسم الطب النووي لعلاج حالات الأورام باستخدام المواد النووية والنظائر المشعة.

ووفقًا للعقود التي جرى اعتمادها سيتم توريد جهاز المُسرِّع الخطي أحد الأجهزة المستخدمة لعلاج الأورام السطحية، كما يمكن استخدام هذا الجهاز أيضًا للاصطدام بهدف إنتاج الأشعة السينية لعلاج الأورام العميقة.

وشملت عقود التوريد والتركيب أيضًا جهاز رنين مغناطيسي حديث MRI وجهاز تصوير مقطعي حديث CT SCAN و 3 أجهزة موجات فوق صوتية و جهازي أشعة متنقلين وجهاز أشعة رقمي للصورة الملونة وجهاز أشعة X-RAY.

ويتوقع أن يرتفع معدل الطلب على الخدمة داخل الأقسام التي جرى توريد الأجهزة لها إلى الضعف عند تشغيل الأجهزة التي سيجري توريدها، وفقًا لما ذكره المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي السيد “نبيل العجيلي”.

