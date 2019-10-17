المرافق التعليمية ترصد احتياجات المدارس المكتظة

قامت مصلحة المرافق التعليمية برصد احتياجات المدارس التي تشهد اكتظاظا طلابي ببعض المناطق التعليمية والبلديات وذلك خلال زيارة ميدانية نفذها مدير مكتب المتابعة بشير الخبولي رفقة أعضاء لجنة رصد احتياجات المدارس التابعة لمصلحة المرافق التعليمية شملت المناطق التعليمية الواقعة جنوب العاصمة طرابلس ببلديات السواني حي الأندلس، الكريمية.

وبينت مصلحة المرافق التعليمية التابعة لحكومة الوفاق أنه جرى خلال الجولة متابعة احتياجات المدارس ومدى قدرتها الاستيعابية لاستقبال الطلبة النازحين وإمكانية توفير متطلبات العملية التعليمية من مقاعد زوجية، سبورات بيضاء، وفصول متنقلة بشكل استثنائي إضافة إلى الشروع في أعمال الصيانة العاجلة والسريعة .

وأكدت المصلحة أنها شرعت في توزيع المقاعد وتوفير الاحتياجات الضرورية لضمان انطلاق العام الدراسي في ظروف ملائمة فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع القدرة الاستيعابية داخل المدارس.

من جانبه أكد مراقب تعليم بلدية السواني رشيد الرزيقي أن مراقبة التعليم وبالتعاون مع لجنة الأزمة بالبلدية شرعت في وضع الترتيبات الخدمية لانطلاق العام الدراسي ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهه لاسيما بمدرسة العروبة التي تجاوز عدد الطلبة بها (1500 ) طالب موزعين على فترتين .a

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