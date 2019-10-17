معلمو الغريفة ينضمون للإضراب المفتوح

أعلن معلمو بلدية الغريفة دخولهم في اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم لينظموا لعدد كبير من المدن الليبية التي أعلنت دخولها في اعتصام مفتوح مع بداية العام الدراسي.

وأكد معلمو الغريفة على ثلاثة مطالب رئيسية حتى يعاد فتح المدارس هي تنفيذ القرار 4 والذي يخص زيادة مرتبات قطاع التعليم أسوة بباقي القطاعات، وصرف علاوة الحصة، وتسوية أوضاع معلمي العقود.

وأغلقت أكثر من 30 مدرسة في بلدية الغريفة بسبب اعتصام المعلمين تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد في البلاد.

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