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معلمو الغريفة ينضمون للإضراب المفتوح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن معلمو بلدية الغريفة دخولهم في اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم لينظموا لعدد كبير من المدن الليبية التي أعلنت دخولها في اعتصام مفتوح مع بداية العام الدراسي.

وأكد معلمو الغريفة على ثلاثة مطالب رئيسية حتى يعاد فتح المدارس هي تنفيذ القرار 4 والذي يخص زيادة مرتبات قطاع التعليم أسوة بباقي القطاعات، وصرف علاوة الحصة، وتسوية أوضاع معلمي العقود.

وأغلقت أكثر من 30 مدرسة في بلدية الغريفة بسبب اعتصام المعلمين تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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