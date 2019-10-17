ضبط كميات جديدة من “جبنة المثلثات” الفاسدة

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إن أعضاء مكتبه في الزاوية والحرس البلدي الزاوية ضبطوا كميات جديدة من “جبنة المثلثات” الفاسدة بعد أن ضبطوا أمس 4 آلاف صندوق كل واحد منها يحوي 24 قطعة.

وأضاف المركز بصفحته في “فيسيوك”، الخميس، أنه وبتتبع مصدر توزيع جبنة المثلثات تمت زيارة مقر مخازن الشركة وضبط أكثر من 2500 صندوق من الجبنة لتصبح إجمالي الكمية أكثر من 7000 صندوق.

وأكد المركز ضبط مواد غذائية أخرى مثل (حليب وأرز ومعجون طماطم وزيت، وغيرها) تعرضت لسوء التخزين وباتت غير صالحة للاستهلاك البشري، وتم سحبها بالكامل وفق محضر ضبط أعده أعضاء جهاز الحرس البلدي المرافق لمفتشي المكتب.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أنه تم تجميع الكمية المضبوطة وتحديد موعد لإتلافها وإعدامها حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.

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