واينر لليبيين: لاحقوا المرتشين والفاسدين أيا كانوا

أعرب المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر، أن يقوم الليبيون بالتحقيق في قضايا الرشوة والسرقة وملاحقة مرتكبيها وتطبيق القانون بغض النظر عمن هو متورط فيها في جميع أنحاء ليبيا.

ونشر واينز تغريدة بحسابه في “توتير” قال فيها إنه من الصعب القيام بذلك في كل مكان وأصعب عندما يكون البلد في حالة حرب أهلية نشطة كما هو الحال منذ بدء العمليات العسكرية حول طرابلس في أبريل الماضي.

رصدت الأجهزة الرقابية في ليبيا آلاف عمليات الفساد المالي والإداري، من بينها هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، وأبرزها جاءت في تقارير ديوان المحاسبة الصادرة منذ عام 2012.

وفي عام 2016 أحال الديوان 109 ملفات عليها شبهات فساد وجرائم مالية ومخالفات مالية لمكتب النائب العام للتحقق منها.

وبالرغم من كل ذلك، وعلى قدر ما كانت التقارير شفافة وواضحة، إلّا أن مسألة المتابعة لها كانت غائبة أو غامضة على أحسن تقدير دون الكشف عن أي خطوات مُتابعة من قبل الأجهزة القضائية لعمليات الفساد المُعلن عنها.

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