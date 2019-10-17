القبض على 180 مهاجرًا من جنسيات مختلفة ببنغازي

قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، بمداهمة عدد من المنازل التي تأوي مهاجرين غير الشرعيين في مدينة بنغازي.

وقد أسفرت عمليات المداهمة عن إلقاء القبض على عدد “180” مهاجرًا من جنسيات مختلفة، لا يملكون إجراءات ومستندات رسمية، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

كما تمكن عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، من القبض على مهاجر غاني الجنسية، يعمل في إحدى السلخانات في المنطقة الصناعية بودزيرة، تبين أنه مصاب بمرض الوباء الكبدي وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وحذر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أصحاب السلخانات والمجازر، بأن يوم الأحد المقبل؛ هو آخر موعد لاستكمال الكشوفات الطبية الخاصة بالعمال، ومن يُخالف ذلك يُعرض نفسه للمسائلة القانونية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا