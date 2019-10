حضر محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة وفضل الله احتيته وأشرف العبار وفرج المشاي أعضاء لجنة الإدارة الخميس بقاعة الاجتماعات الرئيسية عرضاً فنياً من قبل إدارة تقنية المعلومات قدمه وليد بن صريتي مدير دارة تقنية المعلومات بحضور مدراء الإدارات والمنسقين والمختصين بالإدارات، وتم عرض المنظومة المعدة من قبل الإدارة لاستعمالها في إنهاء الإجراءات الإدارية عن طريقها، بدلاً من استعمال النماذج الورقية مثل الإجازات وجداول التوقيت الشهري، وتقديم شرح وافٍ لاستعمال النماذج الالكترونية.

وأكد رئيس لجنة الإدارة وأعضاء اللجنة في ختام العرض على أهمية استخدام التقنية الحديثة والمنظومات الالكترونية لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية بدلاً من استعمال النماذج الورقية وما يميز ذلك من دقة وسرعة في إتمام الإجراءات إلى جانب فائدتها الاقتصادية.

وفي الختام أكد رئيس لجنة الإدارة على حرص شركة الخليج العربي للنفط على التميز وريادتها في شتى الأنشطة والمجالات، وحث إدارة تقنية المعلومات على التنسيق مع جميع الإدارات لتجميع المنظومات المستعملة، وخلق بنك معلومات متكامل للشركة.

The post الخليج للنفط تبحث استخدام الوسائل التكنولوجية بديلا عن النماذج الورقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية