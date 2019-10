الدريحو: مسؤولون فاسدون ينهبون مساعدات “نازحي مرزق”

خاص | 218

قال المهتم بالشأن العام محمد الدريحو، إن مدينة مرزق لا تحظى بأي أولوية لدى المسؤولين، إلا أن لها الأولوية في ممارسة الفساد من قبل بعض المسؤولين بالحكومتين الوفاق والمؤقتة.

وأضاف الدريحو لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، أنه تم صرف أموال ضخمة وزعت على البلديات التي استقبلت المهجرين ولم يستفد أي نازح من هذه الأموال.

وأكد أن المهجرين تلقوا المساعدات من قبل أهالي المدن التي دخلوها، لافتا إلى أن الفساد الحكومي ظهر في المؤسسات الأهلية عندما أرسلت المنظمات الدولية مساعداتها وتمت المتاجرة بها عن طريق الأرقام الوطنية.

بدوره، قال مدير المكتب الإعلامي لحكماء وأعيان مرزق وائل أحمد إن عدد النازحين أكثر من 1500 عائلة، وأن معظم المنازل تم تدميرها وحرقها بالكامل والعبث بمحتوياتها.

وأضاف أحمد لقناة “NEWS 218″، أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية للنازحين صعبة في أماكن نزوحهم خاصة في بلدية وادي عتبة حيث تعتبر أقرب البلديات لمرزق، مبينا أن النازحين لا تتوفر لديهم أي مقومات وما يزالون يسكنون المدارس والخيام إلى يومنا هذا.

ولفت إلى أن المعاناة ازدادت لعدم وجود أي إجراءات للوصول إلى الحسابات المصرفية وسحب أموالهم بحجة عدم وجود منظومة موحدة في البلدبات التي لجأوا إليها.

وأضاف وائل أن المساعدات التي تقدم للنازحين هي مساعدات عينية من متبرعين، بينما لم تقدم الحكومات أي مساعدات حتى الآن.

