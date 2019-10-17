داخلية الوفاق: دوريات ونقاط تفتيش في طرابلس لحفظ الأمن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي أقامت دوريات فـي مـداخل ومـخارج الـعاصمة طـرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى إقامة عـدة نـقاط تـفتيش فـي مـفترقات الـطرق وذلك للـمجاهرة بـالأمن وحـفظ الاستقرار والـمحافظة عـلى الـممتلكات الـخاصة والـعامة ومـؤسسات الـدولة، وضـبط الـمركبات الـمشبوهة ونـزع الـزجاج الـمعتم ومـكافحة الـمظاهر الـسلبية والـمخالفة للـقانون وضـبط الـمطلوبين والـمجرمين وتـقديمهم للـعدالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا