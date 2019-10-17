المشري يدعو لدور أفريقي أكبر في ليبيا

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى أن يكون للاتحاد الأفريقي دور بارز في حل الأزمة الليبية وقطع الطريق أمام التدخلات السلبية للدول الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس.

ووفق بيان لـ”الأعلى للدولة”، فقد تناول الاجتماع سبل الحل السياسي في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

من جهته، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الحل هو فقط بيد الليبيين بعيداً عن التدخلات الخارجية، وأن الاتحاد مصلحته في استقرار ليبيا، ويمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في حل أزمتها.

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