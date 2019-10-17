الـ”4G” يقترب من العمل في تيجي

تعمل شركة الإجماع الهندسي التابعة لشركة هواوي مع شركة المدار في منطقة تيجي على دعم شبكة الاتصالات والانترنت وذلك بتركيب الأجهزة الخاصة بنظام الـ”4G” من أجل الوصول إلى شبكة قوية في مختلف المناطق.

وتم تركيب عدد من المعدات على أبراج هوائية في منطقتي بدر وتيجي ومن المنتظر أن يتم بث الإشارة بعد الانتهاء من عملية التركيب والتجميع.

وجاءت هذه المبادرة بعد انقطاع مستمر في شبكة الانترنت مع تقطع في الاتصالات بمناطق باطن الجبل، وفي انتظار التجهيز الكامل وفتح الإشارة أمام المواطن لكي ينعم بخدمات الاتصال والانترنت.

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