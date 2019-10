المتوسط:

قامت قوة التدخل السريع، بتسيير دوريات على مـداخل ومـخارج الـعاصمة طـرابلس وفـتح عـدة نـقاط تـفتيش فـي مـفترقات الـطرق.

ويأتي ذلك للـمجاهرة بـالأمن وحـفظ الاستقرار والـمحافظة عـلي الـممتلكات الـخاصة والـعامة ومـؤسسات الـدولة، وضـبط الـمركبات الـمشبوهة ونـزع الـزجاج الـمعتم ومـكافحة الـمظاهر الـسلبية والـمخالفة للـقانون وضـبط الـمطلوبين والـمجرمين وتـقديمهم للـعدالة.

The post “التدخل السريع”: تسيير دوريات أمنية على مداخل ومخارج العاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية