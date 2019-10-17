تقديم مساعدات لنازحي مرزق في صبراتة

قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع لجنة الأزمة والطوارئ والإغاثة بجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة مساعدات إنسانية مختلفة للأسر النازحة من مرزق إلى صبراتة.

وشملت المساعدات 60 عائلة، بينما جاءت عملية التوزيع بعد حصر العائلات بالمدينة والتواصل مع مندوب تم تعيينه عنها بهدف تسهيل عملية تقديم المساعدات على الجميع.

يشار إلى أن هذه العائلات اضطرت إلى النزوح والبحث عن ملاذ آمن لها بعد أن تم تهجيرها قسرا من مدينتها التي بقيت رهينة لعصابات خارجة عن الدولة.

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