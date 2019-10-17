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تقديم مساعدات لنازحي مرزق في صبراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع لجنة الأزمة والطوارئ والإغاثة بجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة مساعدات إنسانية مختلفة للأسر النازحة من مرزق إلى صبراتة.

وشملت المساعدات 60 عائلة، بينما جاءت عملية التوزيع بعد حصر العائلات بالمدينة والتواصل مع مندوب تم تعيينه عنها بهدف تسهيل عملية تقديم المساعدات على الجميع.

يشار إلى أن هذه العائلات اضطرت إلى النزوح والبحث عن ملاذ آمن لها بعد أن تم تهجيرها قسرا من مدينتها التي بقيت رهينة لعصابات خارجة عن الدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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