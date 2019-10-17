سلاح الجو يستهدف مقرا لكتيبة باب تاجوراء في بن عاشور

نفذ سلاح الجو التابع للقيادة العامة ضربة جوية دقيقة، استهدفت مقرا مسلحا تابعا للجماعات المسلحة في بن عاشور وسط العاصمة.

وأوضحت غرفة عمليات الكرامة على صفحتها بفيسبوك، أن الضربة استهدفت مقر ما يسمى كتيبة باب تاجوراء في بن عاشور، والتي تتخذ من منزل المعتصم القذافي مقرا لها منذ عام 2011، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان من المبنى المستهدف، وسماع أصوات انفجارات الذخائر.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا، مفاده أن الأجهزة التابعة للوفاق أغلقت شوارع رأس حسن بعد الضربة الجوية مباشرة.

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