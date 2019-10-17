المدير الجديد لمستشفى بنينا يتسلم مهامه

أقيمت بمستشفى بنينا مراسم التسليم والاستلام لإدارة المستشفى، بين مدير المستشفى السابق اكريم عبدالله مهدي والمدير الجديد محمد العقوري.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن عملية التسليم والاستلام جرت تنفيذا لقرار وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب.

وأوضحت الوزارة أنه قام بمراسم التسليم والاستلام اللجنة المشكلة، برئاسة المجلس التسييري بنينا وبحضور مدير إدارة المستشفيات والمكلف بإدارة المناطق الصحية بوزارة الصحة اسماعيل العيضة.

ودعت اللجنة المدير الجديد لمضاعفة الجهود وتوحيدها بما يؤدي لتقديم خدمه صحية متميزة للمواطن.

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