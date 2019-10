مستشفى بنينا يشهد مراسم تسليم واستلام إدارته

المتوسط:

جري بمستشفي بنينا ” اجراء مراسم التسليم والاستلام لإدارة المستشفي ، بين مدير المستشفي السابق اكريم عبدالله مهدي والمدير الجديد محمد العقوري تنفيذآ لقرار وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب ، وذلك من قبل اللجنة المشكلة ، برئاسة المجلس التسييري بنينا وبحضور مدير إدارة المستشفيات والمكلف بادارة المناطق الصحية بوزارة الصحة السيد اسماعيل العيضة .

وتثني اللجنة علی الجهود الكبيرة التي بذلها اكريم عبدالله خلال فترة تولية لادارة المستشفي والتي باتت واضحة وجلية ..

كما تمنت اللجنة المكلفة من قبل المجلس التسييري وزارة الصحة للمدير الجديد السيد محمد العقوري التوفيق والسداد في مهام عمله.. داعيا إياه الی مضاعفة الجهود وتوحيدها بما يحقق تقديم خدمه صحية متميزه للمواطن.

وخلال مراسم التسليم أشاد الحاضرون ان عملية التسليم والاستلام تمت بشكل سلس في جو يسوده الود والتفاهم بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية “.

