بلدية بنغازي تتخذ هذه الإجراءات لخدمة سكان منطقة سيدي خليفة

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري بعدد من سكان منطقة سيدي خليفة لمُناقشة احتياجات المنطقة وسُبل تفعيل مشاريع المرافق العامة والخدمات فيها.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على اتخاذ جُملة من الإجراءات العاجلة لتوفير مضخات مياه للمنطقة والعمل على رصف عدد من الشوارع وتفعيل مشاريع الطُرق السابقة، إضافة إلى تنفيذ مشروع الإنارة بالطريق الممتدة من جسر سيدى خليفة إلى البوابة الإلكترونية، وتركيب بعض المطبات بالطريق الرئيسة عند مدخل المنطقة حرصاً على حياة المواطنين، وتنفيذ فصول دراسية وتكليف دورية من الحرس البلدي بموقع مرمى القمامة السابق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين الذين يقومون بإلقاء القمامة في هذا الموقع .

كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروع مدرسة جديدة على قطعة أرض تبلغ مساحتها نصف هكتار تبرع بها المواطنين.

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