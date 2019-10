“المؤقتة” تبحث تنفيذ العديد من المشاريع ببنغازي

المتوسط

ناقشت الحكومة المؤقتة اليوم الخميس، تنفيذ العديد من المشاريع في بلدية بنغازي وذلك خلال إجتماع مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر عمران بوجواري.

وأكدت الحكومة المؤقتة على ضرورة الاهتمام بالحدائق العامة وجدران الأبنية المواجهة للطرق العامة وذلك لضمان ظهور المدينة بالمنظر اللائق والمطلوب.

كما تم مناقشة فتح بعض المسارات وتعبيد بعض الطرق وإضافتها إلى المشروعات المُزمع تنفيذها.

وأشارت الحكومة إلى ضرورة استعداد البلدية لفصل الشتاء القادم في مختلف القطاعات.

