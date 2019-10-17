الثني يناقش مع بوجواري عددا من المشاريع في بلدية بنغازي

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم ، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، عددا من المشاريع التي تخص البلدية.

حيث أكد الثني على ضرورة الاهتمام بالحدائق العامة وجدران الأبنية المواجهة للطرق العامة، كما ناقش فتح بعض المسارات، وتعبيد بعض الطرق وإضافتها إلى المشروعات المزمع تنفيذها.

وحث الثني على ضرورة حل مشكلة الطريق الدائري الثالث، المعروف بالطريق السريع، ووضع الحواجز على طول الطريق لمنع الحوادث التي شهدها الطريق بكثرة خلال الأيام الماضية، مؤكدا على ضرورة استعداد البلدية لفصل الشتاء القادم في مختلف القطاعات.

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