وصول أعضاء مجلس النواب إلى مصر لتحريك العملية السياسية

بدأ مساء اليوم الخميس توافد السادة أعضاء مجلس النواب من كافة أنحاء ليبيا إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك لانعقاد اجتماعات النواب التي تجرى برعاية اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ” فإن الإجتماعات ستنعقد يومي الجمعة والسبت بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين أعضاء مجلس النواب للوصول إلى حل للأزمة الليبية من خلال الجسم الشرعي الممثل للشعب الليبي وهو مجلس النواب .

