تنظيم ندوة علمية بعنوان الحماية القانونية للموروث الثقافي في غدامس

قيمت بمسرح المعهد العالي للعلوم والتقنية بمدينة غدامس، ندوة علمية بعنوان “الحماية القانونية للموروث الثقافي زمن السلام وأثناء النزاعات المسلحة”، وذلك بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة طرابلس.

الندوة تناولت العديد من المواضيع ذات العلاقة بالمشاكل الراهنة، ومنها الحماية القانونية للآثار العقارية، وحماية المستهلك، وإشكالية الهجرة غير القانونية، بالإضافة إلى مبادئ الصيرفة الإسلامية.

هذا وخلصت الندوة إلى العديد من التوصيات التي ستسهم في رفع مدينة غدامس من قائمة الحظر بمنظمة الثقافة والتربية اليونسكو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا