بلدي سبها: اتفاق لتزويد محطات المدينة بالوقود

أكد عميد المجلس البلدي سبها حامد الخيالي أن لجنة ازمة الوقود ببلدية سبها اتفقت مع مستودع راس المنقار النفطي على تزود محطات المدينة بالوقود مباشرة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سبها أن الخيالي أكد بدء إرسال شحنات الوقود بالاتفاق مع شركة نقل لتزويد المدينة بالوقود موضحا أن سعر شحنات الوقود يضاف إليه رسوم شحن الوقود من راس المنقار إلى بلدية سبها حيث تبلغ تكلفة كل شحنة قرابة 7000 دينار

ودعا الخيالي شركات نقل المشتقات النفطية لتحمل مسؤوليتها في المساهمة بنقل الوقود لتخفيض سعر تكلفة شحن الوقود من المصدر إلى بلدية سبها

وطالب الخيالي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بتعاون مع المجلس البلدي سبها لمتابعة وتقييم إيصال الشحنات للمواطنين.

واقترح الخيالي تشكيل فريق مجتمعي من منظمات المجتمع المدني بسبها يتم اعتماده من المجلس البلدي سبها لمتابعة وتقييم الشحنات لضمان عدم التلاعب بالشحنات وإيصالها إلى المواطنين

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