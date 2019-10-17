غدا.. بدء اجتماعات النواب الليبيين في القاهرة

يواصل أعضاء مجلس النواب من كافة أنحاء ليبيا التوافد إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك للمشاركة في اجتماعات النواب التي تجرى برعاية اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الاجتماعات ستنعقد يومي الجمعة والسبت بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين أعضاء مجلس النواب للوصول إلى حل للأزمة الليبية من خلال الجسم الشرعي الممثل للشعب الليبي وهو مجلس النواب .

وكان النواب اتفقوا في اجتماعات التي عقدت يوليو الماضي على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط احمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال مؤكدين أن حل الازمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له مع التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

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