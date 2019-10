نائبا رئيس مجلس النواب يشاركان في الدورة 141 للاتحاد البرلماني الدولي

المتوسط:

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور “أحميد حومه ” في أعمال الدورة 141 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الصربية ” بلغراد ” تحت عنوان ” تعزيز التعاون الدولي الأدوار والآليات البرلمانية”.

وتأتي هذه المشاركة لتوحيد الرؤى والمواقف ورفع مستوى التنسيق والتعاون البرلماني بما يخدم برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي وفتح مزيد من أُطر التواصل بين شعوب العالم من خلال ممثليهم في البرلمانات الوطنية.

