إصابة مصور أثناء تغطية اشتباكات طرابلس

أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة مصور قناة ليبيا الرسمية إسماعيل مريويص اليوم الخميس أثناء تغطيته للاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.

وبين مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المستشفى الميداني طريق المطار قام بإسعاف المصاب مؤكدا أنه نقل لأحد المصحات لإجراء عملية جراحية واستكمال باقي العلاج.

ودعا المركز الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات، وتحييد الأطقم الطبية والصحافية عن القصف الذي يسقط ضحيته المدنيين والمسعفين والاعلاميين أثناء تأدية أعمالهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا