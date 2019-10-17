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إصابة مصور أثناء تغطية اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة مصور قناة ليبيا الرسمية إسماعيل مريويص اليوم الخميس أثناء تغطيته للاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.
وبين مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المستشفى الميداني طريق المطار قام بإسعاف المصاب مؤكدا أنه نقل لأحد المصحات لإجراء عملية جراحية واستكمال باقي العلاج.
ودعا المركز الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات، وتحييد الأطقم الطبية والصحافية عن القصف الذي يسقط ضحيته المدنيين والمسعفين والاعلاميين أثناء تأدية أعمالهم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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