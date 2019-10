المتوسط:

نظمت وزارة عدل الوفاق مساء هذا اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019 بديوان مقر وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني مؤتمرا صحفيا لاستعراض الانتهاكات التي تم رصدها من قبل اللجنة المشتركة لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفريق الرصد بالوزارة.

وتناول المؤتمر الإنتهاكات التي عملت الوزارة علي توثيقها واحالتها إلى الجهات المختصة وشددت على أن وزارة العدل لا تملك مباشرة الدعوى الجنائية او اتخاذ الإجراءات القضائية ضد من يشتبه في ارتكابهم لهذه الانتهاكات، حيث أن ذلك يعود إلى النيابة العامة.

كما تناول المؤتمر التبعات القانونية الداخلية و الدولية حيال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وان القضاء الدولي الجنائي مختص بالمسألة الليبية وفقا لقرارت مجلس الامن.

The post “عدل الوفاق” ترصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية