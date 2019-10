المتوسط:

دعت الإدارة الـعامة للـتدريب بوزارة الداخلية، رؤساء أقسام التدريب بمديريات الأمن، حضور الاجـتماع الـهام والـمزمع عـقده يـوم الـثلاثاء الـقادم الـموافق 22 أكـتوبر 2019م عـلى تـمام الـساعة الـعاشرة صـباحا, بـمكتب وكـيل وزارة الـداخلية بـديوان الـوزارة.

ويأتي ذلك لـمناقشة أعـمال لـجـان الـترقية للـضباط وضـباط الـصف والأفـراد بـوزارة الـداخلية .

