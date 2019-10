“العامة للكهرباء”: إجراء أعمال الصيانة لدائرة توزيع القره بولي

المتوسط:

تواصل فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع القره بولي اليوم الخميس إجراء أعمال الصيانة الدورية لبعض الخطوط الهوائية جهد 11 ك.

وشملت تقليم بعض الأشجار القريبة من الخطوط الهوائية وكذلك شد بعض الأسلاك المتدلية والقريبة من الأرض كما شملت تركيب قطاعات هوائية علي التفريعات الرئيسية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة أهلهم ، وللحفاظ كذلك على أداء الشبكة العامة للكهرباء والتي تشكل خطورة عند ملامستها لخطوط الكهرباء.

