المتوسط:

عقد بوزارة الحكم المحلي لحكومة الوفاق اليوم الخميس الموافق 17 اوكتوبر 2019 اجتماع اللجنة الفنية لمشروع التعافي والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا الممول من الاتحاد الاوروبي والمنفذ بشكل رئيسي من قبل الوكالة الايطالية للتعاون التنموي وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة.

وشارك عن الجانب الوطني ممثل عن المجلس الرئاسي ومستشار الشؤون الخارجية بالوزارة وممثل عن مكتب التعاون الدولي والفني بوزارة التخطيط ومدير مكتب التعاون الدولي والفني ومدير ادارة المحافظات والبلديات ومسؤول الملف بمكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة.

أما عن الجانب الدولي فكانت المشاركة من الوكالة الايطالية للتعاون الدولي كبير المستشارين ورئيس المكتب الفني، مدير مكتب ليبيا.

The post اجتماع اللجنة الفنية لمشروع التعافي والاستقرار والتنمية الاقتصادية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية