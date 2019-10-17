نواب يتوافدون إلى القاهرة لحضور الاجتماعات

بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب، مساء الخميس، بالتوافد إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور الاجتماعات التي ستعقد برعاية اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الإجتماعات ستنعقد يومي الجمعة والسبت بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين أعضاء مجلس النواب للوصول إلى حل للأزمة الليبية من خلال الجسم الشرعي الممثل للشعب الليبي وهو مجلس النواب.

وكان النواب المجتمعون في طرابلس، أعلنوا الأربعاء، مقاطعتهم اجتماعات القاهرة، معتبرين مصر طرفا غير محايد في الأزمة.

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