أكد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العمل والتأهيل سليمان حربيشه انجاز مرتبات شهر سبتمبر. وقال موظف القسم المالي، إنهم يعملون بشكل متواصل على انجاز المرتبات موظفي الوزارة الي جانب حصر الالتزامات الوزارة للعام الحالي 2019. يذكر بأن الفريق المالي للوزارة عاكف على مناقشة بنود ميزانية العام 2020 بالتعاون مع فريق وزارة المالية.

