الفاندي يوجه هذه الرسالة للتشكيلات المسلحة بمصراتة

أكد رئيس مجلس أعيان ومشائخ ترهونة صالح الفاندي أن أبناء ترهونة سيواصلون الحرب ضد الأتراك والعملاء والخونة.

ووجه الفاندي في تسجيل مصور تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية رسالة للتشكيلات المسلحة في مصراتة التي تهدد بدخول مدينة ترهونة مفادها أنه يصعب عليها التنكيل بأهالي ترهونة كما فعلت في غريان محذرا من يفكر في المساس بمدينة ترهونة التي شدد على أنها عصية وأبية.

وقال الفاندي إن مدينة ترهونة عصية وأبية وأبنائها الشهداء شرف لأهلهم مضيفا نحن لا نبكي على الرجال فلابد أن نضحي في سبيل الوطن والذود عن المدينة والبلاد.

وبين أن ترهونة جزء من قبائل ليبيا مضيفا عزاؤنا واحد مع أبناء القوات المسلحة في مختلف المدن الليبية من شرقها إلى غربها وجنوبها.

وشدد الفاندي على نزاهة أبناء ترهونة بالقول إن شهدائها ماتوا فقراء لم ينهبوا مصرف ليبيا المركزي ولم يخونوا البلاد.

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