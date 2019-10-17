إنقاذ 92 مهاجرا تعطل قاربهم في عرض البحر

أنقذ جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي الخميس، 92 مهاجرا غير قانوني بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه في عرض البحر أثناء توجهه إلى الشواطئ الأوروبية.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، إن وحدة الإيواء بفرع طرابلس طريق السكة بالجهاز، قامت بنقل المهاجرين عبر الحافلات من قاعدة أبوستة البحرية إلى مركز الإيواء بطريق السكة، وتم تقديم الخدمات الإيوائية لهم رغم قلة الإمكانات المتاحة وكثرة الصعوبات.

وكان خفر السواحل أعلن الأربعاء، إنقاذ 90 مهاجرا غير قانوني، غالبيتهم صوماليون في عملية وصفت بالـ”شاقة” قبالة سواحل الخمس.

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