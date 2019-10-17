الثني يزور عميد العائلة السنوسية “أحمد السنوسي” بالمستشفى

زار رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الخميس، عميد العائلة السنوسية، أحمد الزبير السنوسي الذي يخضع للعلاج في مركز بنغازي للقلب، بعد تعرض لوعكة صحية.

وقالت “المؤقتة” في بيان، نشرته بحسابها في فيسبوك”، إن السنوسي قضى أطول فترة سجن في النظام السابق بلغت 32 عاما.

وأضاف البيان أن الثني تفقد خلال زيارته كافة المرضى الذين يتلقون علاجهم بالمركز مطمئنا من خلال مدير المركز الدكتور الطاهر الفاضلي على أوضاعهم الطبية، واطلع على الأسلوب الجديد المتبع في برنامج الأطباء الزوار الذي باشر مركز القلب في تنفيذه.

وتأتي هذه الزيارة عقب يوم من زيارة أخرى أجراها الثني لشقيق أحمد، شاعر الوطن راشد الزبير السنوسي، في بيته، وذلك في إطار متابعته لسلسلة زياراته للشخصيات الوطنية البارزة في مدينة بنغازي.

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