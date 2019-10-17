ألمانيا تدعو للإفراج عن سهام سرقيوة

دعت ألمانيا إلى الإفراج عن النائبة سهام سرقيوة وجميع الأشخاص الذين اختفوا بالقوة في ليبيا.

وأعاد سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفيتشا نشر بيان للبعثة الأممية يطالب بالإفراج عن سرقيوة قائلا في تغريدة له بمنصة “تويتر” “تؤيد ألمانيا وبشكل كامل الدعوة للإفراج عن سرقيوة وجميع الأشخاص الذين اختفوا بالقوة في ليبيا” مضيفا “نذكر السلطات المعنية بمواصلة جميع الجهود اللازمة ومحاسبة الجناة“.

وجدّدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في بيان لها الخميس، مطالبتها بإطلاق سراح سرقيوة التي اختطفت قبل ثلاثة أشهر ليلا في منزلها في بنغازي مؤكدة أن مصيرها لازال مجهولا.

واعتبرت البعثة أن الاختفاء القسري لسرقيوة رسالة ترهيب إلى المسؤولين المنتخبين للحد من حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية مع أنهم يتمتعون بحصانة قانونية ضرورية لحماية المبادئ الديمقراطية والحريات.

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