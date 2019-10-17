الإسعاف والطوارئ: إصابة سائق جراء الاشتباكات في عين زارة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ إصابة سائق تابع لفريق الإنقاذ بالجهاز بقذيفة أثناء قيامه بعمله في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وبين جهاز الإسعاف والطوارئ عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن السائق محمد فوزي أصيب أمس الأربعاء أثناء قيامه بإنقاذ المصابين جراء الاشتباكات المندلعة جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد الجهاز أن حالة المصاب مستقرة ويخضع للرعاية الطبية بغرفة العناية المركزة بمركز طرابلس الطبي بعد إجراء عملية جراحية له.

من جانبه أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة مصور قناة ليبيا الرسمية إسماعيل مريويص اليوم الخميس أثناء تغطيته للاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس مبينا أن المستشفى الميداني طريق المطار قام بإسعاف المصاب ليجري بعد ذلك نقله لأحد المصحات الخاصة لإجراء عملية جراحية واستكمال باقي العلاج.

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