الخرطوش: ظهور الإرهابي “بلعم” ليس بالأمر المفاجئ..ولانستبعد استخدامهم أساليب القتال السابقة في بنغازي ودرنة

أخبار ليبيا24

كشف المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن ظهور الإرهابي زياد بلعم ليس بالأمر المفاجئ للقوات المسلحة.

وأضاف الخرطوش أن نحن ندرك جيدا بأن التنظيمات الإرهابية سوف تكشر عن أنيابها ولا نستبعد استخدامهم أساليب القتال السابقة في بنغازي ودرنة.

وقال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة إن التنظيمات الإرهابية قد تستخدم الملاغم بأشكال مختلفة إلى العمليات الانتحارية “الانغماسية” بالسيارات المفخخة “دقم” وغيرها.

وأكد الخرطوش أن القوات المسلحة نجحت في تدمير آليات وقتل عدد كبير من المجموعات التابعة لقوات الوفاق في أكثر من محور قتال بالعاصمة طرابلس في الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن جميع الوحدات العسكرية القتالية تقوم بواجبها في ميادين القتال ولن تكل لحظه واحدة في ذلك.

وأفاد أن الوحدات العسكرية تقدم الغالي والنفيس في حربها مع الإرهاب منذ الساعات الأولى لعملية الكرامة ولن تتوقف أو تتهاون في قتال المجموعات المسلحة والعصابات الإرهابية تحت أي مسمى كان.

وأوضح أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عندما يتحدث عن تحرير العاصمة من المليشيات، لا يقصد هنا شارع أو طريق أو منطقة بالعاصمة مثلما تحاول المليشيات أن تكسب، بل النصر المؤزر في تطهير العاصمة طرابلس وتأمينها، هذا ما نطمح إليه تأمين كامل التراب الليبي، هذا هدفنا منذ البداية.

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