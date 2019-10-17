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تشييع جنازة “عائلة التميمي” في قصر بن غشير – صور

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

شيع أهالي قصر بن غشير وحكماء وأعيان المنطقة جنازة عائلة “عبد الرحمن ميلود التميمي” والتي توفت إثر تعرض سيارتهم لوابل كثيف من النار في الطريق الرابط بين الساعدية والعزيزية.

وأعلن المجلس البلدي قصر بن غشير وأهالي قصر بن غشير وحكماء وأعيان المنطقة، استنكارهم لهذه الأفعال على الأحياء السكنية المارة بالطرقات العامة، محملين المسؤولية القانونية والأخلاقية لمرتكبي هذه الأفعال المخالفة لجميع الشرائع الدينية والقانونية”، مؤكدين في الوقت نفسه على أن “هذه الأفعال لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقتهم قانونًا”، معربين في ختام البيان عن خالص عزائهم لأسر الضحايا في مصابهم الجلل.

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