بالتفاصيل.. ضبط شبكة تهريب عمالة وافدة ومخدرات

قام قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي بضبط تشكيل شبكة تقوم بتهريب العمالة المصرية مقابل مبلغ مالي قدره 40,000 جنية مصري كما يقوم بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة نوع (حشيش)عن طريق الصحراء.

وبينت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن قسم البحث الجنائي بالمديرية تلقى معلومات تفيد بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بتهريب العمالة المصرية عن طريق شركات وهمية ويقوم بإخفائهم بقطعة ارض خاص به.

وأوضحت المديرية أن التحريات كشفت قيام شخص آخر مصري الجنسية بمساعدة الشخص الأول (الليبي الجنسية) لجلب العمالة وتهريبهم إلى مدينة طرابلس.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن المتهم الثاني اعترف بقيامه بمعاونه المتهم الأول بتهريب وجلب العمالة المصرية عن طريق شخص ثالث (مصري الجنسية مقيم في دولة مصر) عن طريق شركة وهمية مقابل مبالغ مالية وقدرها 40,000 جنيه مصري كما اعترف بحيازة مواد مخدرة لغرض التعاطي واعترف بتواصله مع أشخاص مصريين يقومون بجلب كميات من المواد المخدرة نوع حشيش عن طريق الصحراء كما اعترف المتهم الثاني بعرض رشوة على مناوب التحقيق لأجل إخلاء سبيله حيثُ تم إعداد كمين له وتم إثبات واقعة دفع الرشوة بمبلغ 20,000 د.ل وتم إعداد تقرير بذلك.

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