الحويج لمسؤول أوروبي: تركيا وقطر تلعبان دورا مزعزعا للاستقرار في ليبيا

التقى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج في بروكسل المنسق العام لمجموعة أحزاب الشعب الأوروبية والنائب الأوروبي عن إيطاليا والقيادي في الحزب الديمقراطي المسيحي في إيطاليا فلافيو مارتشيلو.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق الأمني بين الحكومة المؤقتة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة.

وأكد الحويج أن الفوضى والميلشيات والتدخل الخارجي لقطر وتركيا، أدى لجعل ليبيا مكتظة بالسلاح الخارج عن الشرعية حيث يوجد في البلاد أكثر من 20 مليون قطعة سلاح مما يعتبر مصدر قلق للدولة التي تعاني اضطرابات أمنية وسياسية منذ نحو 8 سنوات مؤكدا أن “الدوحة وأنقرة تلعبان دوراً مزعزعاً للاستقرار في ليبيا منذ سنوات عبر السفن المحملة بالسلاح لدعم المليشيات، وإذكاء نيران قتال يحصد أرواح المدنيين“.

وحذر الحويج من خطورة تسرب السلاح المنتشر في ليبيا إلى دول الجوار وأوروبا كما تفعل المليشيات والعصابات من تجار البشر والهجرة غير القانونية.

وشدد الحويج على أن الجيش الوطني الليبي مصر على المضي في عملياته لتطهير كامل التراب الليبي من الميلشيات والعصابات وفوضى السلاح والمتاجرة بالبشر وتشجيع الهجرة السرية، مشيراً إلى إن أفضل طريقة لجمع السلاح من المدنيين والعصابات والمليشيات هو وجود سلطة حقيقية بالبلاد يكون دورها توفير الأمن والأمان للمواطن الليبي وفرض هيبة الدولة والاحتكام للقانون“.

وسلم الحويج المسؤول الأوروبي ملفاً متكاملاً يتضمن وثائق وحجج ودلائل وشهادات موثقة تكشف كيف تنشط التشكيلات المسلحة طرابلس في ارتكاب جرائم الإتجار بالمخدرات والرق والهجرة غير القانونية إضافة إلى تورطها في عمليات تهريب الوقود وغسيل أموال وتسهيل التنقل للإرهابيين.

وأشار مارتشيلو إلى أن ليبيا تعتبر أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في عملية مكافحة الإرهاب معربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من التنسيق والدعم للأجهزة الأمنية بالحكومة المؤقتة ما يعمل على تعزيز قدراتها في عملية مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا