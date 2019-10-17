بلدية تاجوراء تكشف عن الرسوم المبدئية لأهم مشروعاتها

نشرت بلدية تاجوراء، الرسوم المبدئية لأبرز مشروعاتها الذ وصفته الأهمّ، بناء جسر مسار للطريق بين ميناء تاجوراء ومستشفى القلب، وصولا إلى المنار “الفنار”، ومن بعدها إلى الطريق الساحلي بطريق الشط، دون الحاجة للدخول إلى “الحميدية”.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الطريق الجديدة تمنح المسافري سرعة الوصول من طريق الشط للطريق الساحلي دون المرور عبر الطريق السريع.

وأشار بلدية تاجوراء أن المشروع يعدّ من المشاريع التي ستعمل عليهم البلدية في العام 2020.

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