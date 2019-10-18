سلاح الجو ينفذ عدة ضربات على مواقع بالكلية الجوية مصراتة

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني، استهدف عدة مواقع في الكلية الجوية مصراتة، في ساعة متأخرة، من ليلة أمس.

وأوضح المركز، أن سلاح الجو نفّذ ضرباته على 7 مواقع متتالية، استهدفت مواقع للذخيرة و مواقع لتمركزات المجموعات المسلحة.

من جهة أخرى، أعلن المركز في سابق يوم أمس، عن إصابة المطلوب والمعاقب دوليًا صلاح بادي، خلال عملية استهداف مقر كتيبة الصمود التابعة لهُ، عبر ضربات جوية نفذها سلاح الجو.

وشهدت محاور القتال في طرابلس، هدوءًا نسبيًا، خلال الفترة الماضية، مع استمرار الطيران الحربي في الجيش ، واستهدافه المباشر لتمركزات المجموعات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية