11 غارة على الكلية الجوية مصراتة واشتباكات جنوب طرابلس

أكد مصدر مطلعة أن سلاح الجو الليبي شن 11 غارة على مقر الكلية الجوية مصراتة مستهدفا عدة مواقع تستخدمها قوات الوفاق.

وبين المصدر في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن الغارات استهدفت مخازن لصواريخ الجراد وورشة صيانة للطائرات المسيرة ومخزن للطيران المسير.

وأضاف المصدر أن سلاح الجو استهدف بضربات قوية القاعدة الجوية في مصراتة وكرزاز وطمينة كما شن غارات على معسكر الحامية قرب منطقة طمينة.

وأشار المصدر إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والقوات التابعة للوفاق بمحيط معسكر اليرموك جنوب طرابلس كما اندلعت اشتباكات في محوري الخلة وعين زارة حيث سمع المواطنين أصوات قصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات بمنطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس.

ولفت المصدر إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة البرناوي بالزاوية بين الأهالي وكتيبة ابو عبيدة الزاوي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا