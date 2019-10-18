اكتشف 9 معلومات عن الإرهابي الوحيشي الذي ظهر في محاور القتال في طرابلس

1) هو الإرهابي محمد نوري الوحيشي من سكان منطقة البركة ” عمارات السفطية ” بمدينة ‎بنغازي وهو من مواليد 1982

2) شارك في أحداث فبراير 2011 رفقة كتيية 17 فبراير ، وكان من أشرس الإرهابيين

3) شارك في المعارك مع مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي الذي ينتمي إايه ضد القوات المسلحة بمدينة بنغازي منذ عام 2014 .

4) فرّ خارج المدينة في أواخر عام 2015 لنتقل إلى مدينة ‎مصراتة .

5) شارك مع سرايا الدفاع عن بنغازي عام 2016 في الحرب ضد القوات المسلحة وذلك أثناء محاولة تقدمهم بإتجاه مدينة بنغازي .

6) لدى الإرهابي محمد نوري الوحيشي خمسة أشقاء ومنهم عيسى ويونس وموسى فمن هم موسى الوحيشي من مواليد 1988والتابع لكتيبة 17فبراير التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي و يونس نوري الوحيشي من مواليد 1995 وهو مقاتل بارز في تنظيم داعش وعيسى نوري الوحيشي والذي قتل في شهر مارس 2011 ببلدة بن جواد أثناء مشاركته مع عناصر تابعة لكتيبة راف الله السحاتي .

7) تعرض إلى إصابة في رجله اليسرى أثناء مشاركته مع قوات السراج في معارك ضد القوات المسلحة بمحور عين زارة في سبتمتر 2019

8) شقيقه يونس كان في سوريا منذ عام 2012 وعاد إلى ‎ليبيا في عام 2013 ليلتحق بكتيبة راف الله السحاتي وشارك معهم في المعارك ضد القوات المسلحة في ‎#بنغازي .

9) رصدته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في صفوف قوات الوفاق في محاور القتال جنوب طرابلس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا