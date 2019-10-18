انوير يتابع سير حملة النظافة في بني وليد

قام اليوم عميد بلدية بني وليد سالم انوير، رفقة مدير الشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة، بمتابعة سير حملة النظافة التي تقوم بها شركة النظافة.

وشدد انوير على ضرورة تواجد كافة الأجهزة المعنية وتسخير كافة الإمكانيات لإزالة كافة المكبات العشوائية التي ساهمت في إنتشار الأوبئة بشكل كبير.

ونوّه عميد بلدية بني وليد، على أهالي المدينة، بضرورة الالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لذلك، لأن وضع القمامة على الطريق العام وفي الشوارع سيزيد من خطورة الأمر وتفاقم الأزمة وكثرة الأوبئة والأمراض.

وكانت بلدية بني وليد، قد تعاقدت مع شركات لتنفيد عدة أماكن مخصصة للقمامة.

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