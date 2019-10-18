بلدية بنغازي تتخد إجرءات لتنفيذ عدة مشاريع في سيدي خليفة

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، بعدد من سكان منطقة سيدي خليفة، ومنهم عبدالباسط عباس نجم وحسين سليمان نجم وناجي خليفة العبدلي.

وناقش الاجتماع الاحتياجات الأساسية لمنطقة سيدي خليفة، وسُبل تفعيل مشاريع المرافق العامة والخدمات فيها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على اتخاذ جُملة من الإجراءات العاجلة، حيال توفير مضخات مياه للمنطقة، والعمل على رصف عدد من الشوارع وتفعيل مشاريع الطُرق السابقة، إضافة إلى تنفيذ مشروع الإنارة بالطريق الممتدة من جسر سيدى خليفة إلى البوابة الإلكترونية، وتركيب بعض المطبّات بالطريق الرئيسية عند مدخل المنطقة. إضافة إلى تنفيذ فصول دراسية وتكليف دورية من الحرس البلدي بموقع مرمى القمامة السابق لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين الذين يقومون بإلقاء القمامة في هذا الموقع.

واتفق الحاضرون على تنفيذ مشروع مدرسة جديدة على قطعة أرض تبلغ مساحتها نصف هكتار، تبرع بها المواطنين وهم ناجي خليفة عمران العبدلي وسالم السنوسي الفسي والصديق أحمد الجالي.

وأثنى رئيس المجلس التسييري للبلديةـ على هذه المبادرة الوطنية، وأصدر تعليماته بمنح شهادة شكر وتقدير للمعنيين تقديراً وعرفاناً لهم على هذا العمل الوطني.

وأشاد الحضور بالجهود المُبذولة من قبل رئيس المجلس التسييري للبلدية وسرعة تجاوبه تجاه احتياجات المنطقة.

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