المعداني يبحث مع هيئة الموارد المائية مشروع محطة تحلية المياه بالمدينة

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني مع رئيس مجلس الإداره بالهيئة العامة للموارد المائية عبدالله السني، لمناقشة إمكاينة سرعة البدء في مشروع محطة تحلية مياه البحر بسرت.

وأكد رئيس الهيئة لعميد البلدية، خلال الاجتماع، أن خطوات تركيب محطة تحلية مياة البحر تسير بشكل ممتاز، بعد أن تم رصد المبلغ، وفي انتظار ترسية العقد للشركة المنفذة، خلال الأيام القادمة.

وأشارت بلدية سرت، أن المحطة ستكون داعم أساسي لمنظومة النهر، لأنها ستساهم بشكل كامل لحل مشكله نقص المياة بالمدينة، والتي تستهللك حوالي 50 ألف متر مكعب يوميا.

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