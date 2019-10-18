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المعداني يبحث مع هيئة الموارد المائية مشروع محطة تحلية المياه بالمدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني مع رئيس مجلس الإداره بالهيئة العامة للموارد المائية عبدالله السني، لمناقشة إمكاينة سرعة البدء في مشروع محطة تحلية مياه البحر بسرت.

وأكد رئيس الهيئة لعميد البلدية، خلال الاجتماع، أن خطوات تركيب محطة تحلية مياة البحر تسير بشكل ممتاز، بعد أن تم رصد المبلغ، وفي انتظار ترسية العقد للشركة المنفذة، خلال الأيام القادمة.

وأشارت بلدية سرت، أن المحطة ستكون داعم أساسي لمنظومة النهر، لأنها ستساهم بشكل كامل لحل مشكله نقص المياة بالمدينة، والتي تستهللك حوالي 50 ألف متر مكعب يوميا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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