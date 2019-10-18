البوانيس تواصل حملتها بالتعاون مع مكتب المياه والحرس البلدي

قام مكتب النظافة والخدمات العامة البوانيس، في حملات النظافة العامة بالمدينة، بالتعاون مع مكتب المياه والصرف الصحي وجهاز الحرس البلدي البوانيس، وعدد من الشباب المتطوع بحملة لمكافحة ومواجهة انتشار الناموس والبعوض بمنطقة سمنو.

وأوضحت بلدية وادي البوانيس، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الحملة تسهدف رش المبيدات في أماكن تواجد الحشرات في البرك والمستنقعات، التي تكونت بسبب تسريب في الخط الرئيسى لمياه الصرف الصحي وطفوح المياه السوداء بالمجمع الرئيسى والذي تسبب في تكاثر وانتشار للحشرات الضارة “الناموس”.

وأفاد مدير مكتب النظافة والخدمات العامة فرع البوانيس مفتاح محمد الكيلاني، أن حملات النظافة مستمرة وستشمل منطقة الزيغن وتمنهنت خلال الفترة القادمة، رغما عن النقص الشديد في الإمكانيات.

وأكد الكيلاني، مواصلة حملات لرش المبيدات داخل الاحياء والشوارع بمختلف مناطق البوانيس، وطالب جميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين، بضرورة التعاون والتكاثف مع مكتب النظافة في هذه الحملة.

وشهدت منطقة سمنو في الفترة الماضية، انتشار كثيف لحشرة الناموس والبعوض، ما جعل المواطين والجهات المعنية بالبلدية بالتحرك والتعاون لتنظيف المواقع التي تحتاج لرعاية واهتمام.

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