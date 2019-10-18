بلدية سبها تعلن عن اتفاق ينهي أزمة نقص الوقود في المدينة

صرّح مدير إدارة مخاتير المحلات ببلدية سبها، ورئيس لجنة أزمة الوقود نوري الغويزي، أن لجنة الأزمة والمجلس البلدي سبها، قامت بالتواصل والاتفاق مع مستدوع راس المنقار ببغازي بشأن حاجة بلدية سبها للوقود والغاز، وتم التفاهم على إرسال شحنات مستعجلة، لمعالجة نقص إمدادت الوقود بالمدينة.

وأوضح الغويزي، في تصريحه للمكتب الإعلامي بلدية سبها، أن عملية إرسال الشحنات قد تمت بالفعل، وهي في طريقها إلى محطات الوقود في المدينة، التي تم وقع الاختيار عليها في توزيع الوقود في كل محلة ببلدية سبها.

وأشار رئيس لجنة أزمة الوقود، أن لجنة الأزمة على الاستعداد بالتعاون مع الفريق المجتمعي من منظمات المجتمع المدني، لمتابعة وتقييم ورصد المخالفات، التي سوف يتم تشكليها بين مفاهيم الشراكة المجتمعية، بين المجلس البلدي سبها، وتنسيقات ومنظمات المجتمع المدني

وأضاف الغزوي، أن عدد الشحنات المرسلة إلى بلدية سبها، بواقع 16 شاحنة نقل وقود بنزين سعة 50 ألف لتر بسعر رسوم 7500 دينار تقريبا، مضافة إليها سعر تكلفة نقل الشحنات والتي بقيمة 7000 ألف دينارا ليبي لكل شحنة.

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